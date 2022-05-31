Etnografya Müzesi, yeni eserleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Ankara'nın önemli kültür duraklarından Etnografya Müzesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından, ve ilk kez tarihine uygun şekilde kurgulanan eserleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara'da Türk Sanatının Selçuklu Devrinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği Etnografya Müzesi restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

On ayrı salonda on ayrı kurguyla tasarlanan müzenin giriş bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'e nakledilmeden önce naaşının bekletildiği mozolede film, fotoğraf, animasyon ve seslendirmelerle sanatsal ve dijital bir anlatım yapıldı.

Yeni eserler gün yüzüne çıkarıldı

Ahşap eserler salonunda yaklaşık 700 yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutan mihrap ve minberler, Hacı Bayram Veli Camisi kapı kanatları, Hacı Bayram Veli'nin hırkası ve tasavvuf dervişlerinin kullandığı bazı eşyalar gün yüzüne çıkarıldı.

İslam sanatı

AA'da yer alan habere göre, el yazmaları ve hat levhalar salonunun orta kısmında Hz. Muhammed'e ilk indirilen sure olan ve 'Yaratan Rabbi'nin adıyla oku' ayetiyle başlayan Alak Suresi'nin harf dizilimi, açık duran Kur'an-ı Kerim'in üzerine göklerden iniyormuş gibi yerleştirildi, hat levhalarda İslam sanatının ulaşmış olduğu nokta gösterildi.

Güç ve iktidar salonunda Türklerin Orta Asya'da yaşamış olduğu zorlu coğrafyada savaş araç ve gereçlerini kullanmalarındaki marifet ortaya çıkarıldı.

Selçuklulardan günümüze ulaşan tek örnek 1. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait Selçuklu tahtı da aynı salonda sergilendi.





İlk porselen eserler

Öte yandan, İznik çini sanatından başlayıp Osmanlı'daki son dönem çini ve porselenlerin yanı sıra Abdülhamit'in emriyle kurulan Yıldız fabrikasından çıkan ilk porselen eserlere de müzede yer verildi.







