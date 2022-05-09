Haberler

Kültür Sanat Haberleri

Eurovision 2022 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Eurovision 2022 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

66. kez gerçekleşecek Eurovision yarışması, dünyanın her yerinden takip ediliyor. Peki 2022 Eurovision hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte yayın detayları...