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Eurovision 2022 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
66. kez gerçekleşecek Eurovision yarışması, dünyanın her yerinden takip ediliyor. Peki 2022 Eurovision hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte yayın detayları...
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 16:51
Eurovision 2022 için geri sayım başladı...
Müzik tutkunlarının merakla beklediği Eurovision bu sene İtalya’nın Torino şehrinde yapılacak.
2022 Eurovision yarışmasına dair detaylar merak konusu oldu.
Peki Eurovision 2022 ne zaman, hangi gün? Eurovision hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte 2022 Eurovision detayları...
2022 Eurovision ne zaman, hangi gün?
Eurovision ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022 Eurovision saat kaçta, hangi kanalda?
Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden 10 Mayıs saat 22.00'dan itibaren izlenebilecek.
Ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.