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    Farklı lezzetlerin buluştuğu festival: Ankara Gastronomi Festivali

    Ankara'da, farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği Uluslararası Gastronomi Festivali başladı.
    • 11.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 16:50
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    Farklı lezzetlerin buluştuğu festival: Ankara Gastronomi Festivali

    Atatürk Kültür Merkezi Başkent Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un cağ kebabı, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Kars'ın gravyer peyniri, Beypazarı'nın kurusu gibi birçok yörenin coğrafi işaretli yiyecekleri yer alıyor.

    Festival kapsamında yapılan şiş kebap yeme yarışmasında birinci gelen kişiye, gram altın hediye edildi. Festivalde oluşturulan bir stantta ürünlerin fiyatı satıcı ve alıcılarla birlikte belirlendi. Bu şekilde 280 liralık sızma zeytinyağı 150, gravyer peynir ve kalıp sucuk 100 liraya alıcı buldu.

    Farklı lezzetlerin buluştuğu festival: Ankara Gastronomi Festivali #1

    13 Kasım'da sona erecek

    AA'da yer alan habere göre; festival 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.


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