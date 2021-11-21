Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in türkü söylediği anlarda kameralar da kayıttaydı. Başkan Şahin, türküden sonra fıstık esprisi yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enstrüman seslerinin geldiği bir müzik mağazasını da ziyaret etti.

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM"

Bağlama ve darbuka çalan esnafa katılan Şahin, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’na ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eseri seslendirerek, bölge esnafının müzik şölenine ortak oldu.

"BÖYLE BİR ORTAM ANCA ANTEP FISTIĞI YİYİNCE GERÇEKLEŞİYOR"

Türkü bitiminde konuşan Fatma Şahin şu sözlerini dile getirdi;

"Çok muhteşem bir müzik şöleniydi, anında şu eğlenceyi anca bir Antepli yapardı, bu da anca fıstık yiyince oluyor, fıstık yemeden olmaz" dedi.

Fatma Şahin bağlama çalıp türkü söyledi VİDEO

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDULAR

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in eserini icra ederken Başkan Şahin’e eşlik eden esnaf Taner Aka, Hayri Güvenç, Müslüm Polat ve Murat Karayaz, bu sürpriz müzik şölenine katılımlarından dolayı Büyükşehir ekibine ve Başkan Şahin’e teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel yer aldı.