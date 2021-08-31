Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'e devrettiği anlar yeniden gündem oldu.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen haziran ayında anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ferhan Şensoy denilince akıllara gelen ilk şey: Kavuk Geleneği...

Ortaoyunu'nun simge isimlerinden olan Şensoy, 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında kendisinden 8 yaş küçük tiyatrocu Rasim Öztekin'e devretmişti.

Usta sanatçının vefatının ardından kavuğun hikayesi yeniden merak konusu oldu. Duygusal anların yaşandığı devir törenin görüntüleri de araştırılmaya başlandı.

İşte o kavuğun hikayesi ve Ferhan Şensoy'un devrettiği anlar...

Ferhan Şensoy'un kavuğu Rasim Öztekin'e devrettiği anlar İZLE

BİR KAVUK HİKAYESİ

Kel Hasan Efendi Kavuğu “Türk Tiyatrosu”nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılıyor. Kel Hasan Efendi Kavuk’u öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye devretmişti. İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmişti. Dümbüllü, Özkul’u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu’nda ‘Kanlı Nigar’ piyesindeki ‘Kavuklu’ rolünde izlemişti.

1968 yılında Özkul’un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk’u devretmişti. Özkul ise Kavuk’u 1989 yılında Ferhan Şensoy'a devretmişti.

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, 2016 yılında tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'e devretmişti.

KAVUK TESLİM TÖRENİ

Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosunda düzenlenen törenle kavuğu devreden Şensoy, 1980'de Ortaoyuncular'ı, 1981'de de kendi üslubunda oyuncular yetiştirmek üzere Nöbetçi Tiyatro'yu açtığını söyleyerek, Rasim Öztekin'in Nöbetçi Tiyatro'ya ilk katılanlardan biri olduğunu söylemişti.

Ferhan Şensoy'un elini öperek ve Şensoy'a sarılarak kavuğu devralan Öztekin de Şensoy'un çırağı olmaktan gurur duyduğunu söylemişti.

ŞEVKET ÇORUH'A EMANET

Kavuğu aldıktan 3 ay sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahnelere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağdur kavuklu olduğunu belirten Rasim Öztekin, kavuğu düzenlenen törenle Şevket Çoruh'a teslim etti.