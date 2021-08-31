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- Ferhan Şensoy'un yer aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları
Ferhan Şensoy'un yer aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları
Sahnelerin duayen isimlerinden Ferhan Şensoy'un oynadığı dizi film ve tiyatro oyunlarının listesi...
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 09:28
- Güncelleme : 31.08.2021 - 09:31
Türkiye'de sahne denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında ise bazen güldüren, çoğu zaman düşündüren ancak mutlaka hayranlık uyandıran eserler bıraktı.
Yer aldığı sayısız proje işe Türk sineması ve tiyatrosuna büyük katkıda bulunan Şensoy, sarıldığı kalem kağıdı son yıllarına kadar bırakmadı.
Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı en tanınmış oyunu ile Türkiye'de yapılan stand-up tarzının esin kaynağı olmuştur.
Sahne tozuyla yaşlanan Ferhan Şensoy'un eserlerini izlemek isteyenler için bir liste hazırladık.
FERHAN ŞENSOY TİYATRO OYUNLARI
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
- Masal Müfettişi (Prömiyer:22 Şubat 2013-...)
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer:15 Mart 2012-...)
- İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010 - ...)
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
- Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
- Fername 2007-2009
- Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı 2006
- Kiralık Oyun 2005
- Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
- Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
- Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
- Kahraman Osman 2002-2003
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
- Fişne Pahçesu 2000-2002
- Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
- Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
- Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
- Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken 1995
- Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
- Şu Gogol Delisi 1994-1996
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
- Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
- Köhne Bizans Operası 1993
- Parasız Yaşamak Pahalı 1993
- Güle Güle Godot 1992-1993
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
- Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
- Soyut Padişah 1989-1990
- Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler 1987- 2021
- Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal 1986
- Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
- Hayrola Karyola 1985-1986
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
- Kiralık Oyun 1983
- Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
- Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
- İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
- Şahları da Vururlar 1980-1985
- Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ
- Muhalif Başkan-(2013)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)
- Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
- Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
- Büyük Yalnızlık (1989)
- Bir Bilen (1986)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
- Köşedönücü - Köşedönücü (1985)
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
- Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
FERHAN ŞENSOY DİZİLERİ
- İşler Güçler - Final bölümü (2013)
- Boşgezen ve Kalfası - Boşgezen (1995)
- Varsayalım İsmail - İsmail (1991)
- Şey Bey - (1986)
- Köşe Dönücü - Köşedönücü (1984)
- Sizin Dersane - Adnan Pazarlama (1979)
- Evdekiler (1978)
- Giyim Kuşam Dünyası (1978)
- Bizim Sınıf (1978)
- Caniko (1976)