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    Fethiye Kalesi'ne kurtarma kazısı

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kale, kurtarma kazısının tamamlanması ve hazırlanacak gezi güzergahıyla turizme hizmet edecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:49
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    Fethiye Kalesi'ne kurtarma kazısı

    Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde​​​​​​​, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ve Fethiye Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan kazı çalışması sürüyor.

    Kalede, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda, temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor.

    Fethiye Kalesi ne kurtarma kazısı #1

    Turizme kazandırılacak

    Çalışmaların ardından hazırlanacak projeyle kaleye gezi güzergahı yapılacak. Fethiye Körfezi ile ilçe manzarasına sahip kale, turizme kazandırılacak.


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