Fethiye Kalesi'ne kurtarma kazısı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kale, kurtarma kazısının tamamlanması ve hazırlanacak gezi güzergahıyla turizme hizmet edecek.

Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde​​​​​​​, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ve Fethiye Belediyesinin iş birliğiyle geçen yıl başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Kalede, Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda, temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor.

Turizme kazandırılacak

Çalışmaların ardından hazırlanacak projeyle kaleye gezi güzergahı yapılacak. Fethiye Körfezi ile ilçe manzarasına sahip kale, turizme kazandırılacak.