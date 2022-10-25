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- Filistin'i anlatan tiyatro oyunu: Filistin Hakkında Konuşmalıyız
Filistin'i anlatan tiyatro oyunu: Filistin Hakkında Konuşmalıyız
Yıllardır devam eden Filistin Sorunu pek çok esere konu oldu. Şimdi ise bu kadim meseleyi anlatan Filistin Hakkında Konuşmalıyız oyununun galası yapıldı.
- 25.10.2022 - 16:25
- Güncelleme : 25.10.2022 - 16:48
Fislistin sorunu yıllardır devam eden uluslararası bir meslele. İsrail Devleti'nin yaptığı katliamlar ve sebep olduğu ölümler kitaplara, sinema filmlerine konu oldu.
Bu sorunu anlatan Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konulan, Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı Filistin Hakkında Konuşmalıyız tiyatro oyununun galası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Tek perdelik oyun
İnsan ve Medeniyet Hareketinin desteklediği oyun, tek perde olarak yaklaşık 75 dakika sürüyor.
Filistinlilerin yaşamlarına dokunan oyun
AA'da yer alan habere göre; ara ara kuklaların da hikayeye eşlik ettiği oyunda, İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'ye, İsrail askerleri tarafından evleri boşaltmaları istenen Filistinli ailelerin yaşadıklarına değiniliyor.