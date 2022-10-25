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Filistin'i anlatan tiyatro oyunu: Filistin Hakkında Konuşmalıyız

Filistin'i anlatan tiyatro oyunu: Filistin Hakkında Konuşmalıyız

Yıllardır devam eden Filistin Sorunu pek çok esere konu oldu. Şimdi ise bu kadim meseleyi anlatan Filistin Hakkında Konuşmalıyız oyununun galası yapıldı.