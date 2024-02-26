Filistinlilerin acılarını anlatan Başka Ülke Yok filmi, Berlin'de en iyi belgesel ödülünü kazandı İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan Başka Ülke Yok (No Other Land) adlı film, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi belgesel ödülünü kazandı.

AA

Başka Ülke Yok filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra, dün gece gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu.

Alman hükümetini Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrılarını desteklemeye davet eden Adra, "Burada ödülü kutluyorum ama aynı zamanda benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor." dedi.

Ödül törenini izleyenlerden büyük alkış alan Adra, "Burada, Berlin'de olduğum için Almanya'dan tek bir şey istiyorum; BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları." diye konuştu.

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise film üzerinde kolektif olarak 5 yıl çalıştıklarını belirtti.

Abraham,şu ifadeleri kullandı:

"Avaramızdaki eşitsizlik sona ermeli"

"Ben İsrailliyim, Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum ve Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli."

Para ödülünü de kazandılar

Belgesel filmde, İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet nedeniyle Filistinlilerin Batı Şeria'daki bir köyden zorla yerlerinden edilmeleri anlatılıyor.

Film, festivalin ana kategorisi dışında olan Panorama İzleyici Ödülleri bölümünde de ödüle layık görüldü. Filmi hazırlayanlar, ayrıca Alman RBB televizyon kanalının 40 bin euroluk para ödülünü de almaya hak kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)