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- Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi
Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.
- 14.04.2022 - 08:49
- Güncelleme : 14.04.2022 - 09:05
AA'da yer alan habere göre; Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında hayvanlarını otlatan Ramazan Kılınç, kayalıkların üzerinde farklı bir yapıyla karşılaştı. Kılınç'ın ihbarıyla bölgeye giden Adıyaman Müzesi ekipleri, inceledikleri taşlardan numune aldı.
Uzman ekiplerce numunelerde yapılan araştırmada, kalıntıların 1800 yıllık olduğu tespit edildi.
Tescil edeilecek
Yapının Ortaçağ Dönemi'nde kullanılan askeri gözetleme kulesi olduğunu belirleyen ekipler, tescil çalışmalarına başladı.