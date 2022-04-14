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Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.