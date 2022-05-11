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    Fişekhane’de mayıs boyunca tiyatro baharı yaşanacak

    Tarihi dokusuyla ve birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği ile kültür-sanat dünyasının yeni adresi Fişekhane, mayıs ayında birçok oyunu izleyicilerle bir araya getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:35
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    Fişekhane’de mayıs boyunca tiyatro baharı yaşanacak

    İstanbul’da kültür ve sanatın yeni adresi Fişekhane, mayıs ayında birçok oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.

    Birbirinden değerli oyuncuların ve tiyatro gruplarının bir araya geldiği Fişekhane’de mayıs boyunca seyirciler Ana Sahne, İkinci Sahne ve Black Box sahne alternatifleriyle yerli ve uluslararası oyunları izleyebilecekler.

    Fişekhane’de mayıs boyunca tiyatro baharı yaşanacak #1

    Tarihi miras

    Davran Tiyatrosu, Tiyatrokare, Altıdan Sonra Tiyatro, Semaver Kumpanya, Uygur Tiyatro gibi tiyatro topluluklarının oyunlarını seyircinin beğenisine sunan Fişekhane, ilhamını İstanbul’dan ve paha biçilemez tarihi mirasından alan, şehrin yeni kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam merkezi olarak öne çıkıyor.


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