Haberler

Kültür Sanat Haberleri

Fişekhane’de mayıs boyunca tiyatro baharı yaşanacak

Fişekhane’de mayıs boyunca tiyatro baharı yaşanacak

Tarihi dokusuyla ve birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği ile kültür-sanat dünyasının yeni adresi Fişekhane, mayıs ayında birçok oyunu izleyicilerle bir araya getiriyor.