Fragman geldi! Karşınızda ilk Müslüman süper kahraman Ms. Marvel...

Marvel hayranlarının merakla beklediği ilk Müslüman kahramanı Ms. Marvel ilk fragmanla ortaya çıktı. Ms Marvel, camiye giden ilk süper kahraman olacak.

ABD merkezli Marvel'ın bir çizgi roman karakteri daha ekranlara taşınıyor.

Ancak bu kez alışık olunmayan bir karakter geliyor...

16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel'ın haziranda Disney+ platformunda yayımlanacak dizisinin fragmanı izleyiciyle buluştu.

Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak.

Altı bölümlük dizide, New Jersey'de yaşayan 16 yaşındaki Kamala'yı, Iman Vellani canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Fawad Khan, Aramis Knight, Matthew Lintz, Saagar Shaikh, Mohan Kapur, Rish Shah, Zenobia Shroff, Yasmeen Fletcher, Travina Springer ve Laith Nakli gibi isimler yer alıyor.

CAMİYE GİDEN SÜPER KAHRAMAN

Fragmanı yayımlanan dizi, süper kahramanlara takıntılı olan ve özellikle Avengers ve Kaptan Marvel hakkında hayran edebiyatı yazan Kamala'nın hayatını takip ediyor.

Fragmanda camide dua eden, liseye giden ve erkek yaşıtları hakkında hayal kuran Kamala'nın yeni edindiği süper güçlerle nasıl dönüştüğü gösteriliyor.

Kamala'nın güçleri sonunda ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.

Ms. Marvel ilk fragmanı VİDEO