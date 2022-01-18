Fragman geldi! Marvel’ın karanlık karakteri Moon Knight ile tanışın...

30 Mart’ta Disney+’da yayın hayatına başlaması beklenen Marvel evreninin yeni yapımı Moon Knight heyecanla bekleniyor. Dizinin ilk fragmanı da geldi.

Süper kahramanlarıyla izlemeye alışık olduğumuz Marvel, madalyonunu öteki yüzünü çeviriyor...

Marvel Comics tarafından ilk kez 1975 yılında bir çizgi romanda gösterilen Moon Knight, Marvel’ın şimdiye kadar ekranlarda gösterdiği en karanlık karakter olacak.

“Moon Knight”ta Oscar Isaac, tamamen farklı bireyler olarak ortaya çıkan derin bir dissosiyatif kimlik bozukluğu vakası ve eski bir asker olan Marc Spector'u canlandırıyor.

FRAGMAN GELDİ

Bugün de Marvel hayranlarının merakla yolunu gözlediği, Marvel Sinematik Evreni’nin yeni üyesi Moon Knight’ın dizisinden ilk fragman paylaşıldı.

Fragmanda Marc, normal hayatı ile rüyaları arasındaki farkı anlayamıyor. Bir rubik küple oynuyor, uyuyamıyor, sadece ayağını yatağına zincirli bir şekilde panik içinde atlıyor ve görünüşe göre önceki gece kendisini tutanın yine bizzat kendisi olduğunu unutmuş gibi davranıyor.

Fragman, Marc'ın Moon Knight kostümüyle sarılması ve banyo zemininde birini vahşice dövdüğü bir çekimle sona eriyor.

Marvel'dan Moon Knight Fragmanı VİDEO

30 MART'TA YAYINDA

Doug Moench’in kaleminden çıkan ve Mohamed Diab tarafından yönetilen Moon Knight, oyuncu kadrosunda Oscar Isaac’in yanı sıra Ethan Hawke, May Calamawy ve Gaspard Ulliel’e yer veriyor.

Yıldız oyuncuları bir araya getirecek olan dizinin fragmanı, hem dizinin sahip olacağı atmosferi gösterdi, hem de dizinin çıkış tarihine yer verdi.

Moon Knight, 30 Mart 2022’de Disney+’da yayımlanacak. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak.