Petrol
114.28
0.04%
Euro
16.36
0.73%
Dolar
15.61
0.47%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
481.002
2.42%
BTXN Coin
13.40
2.29%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Fransa'da Mehter Marşı rüzgarı

    Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Festiculture fuarında Türk yemekleri tanıtılırken, Bursa Mehter Takımı gösteri düzenledi.
    • 17.05.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da Mehter Marşı rüzgarı

    Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture' kapılarını bu kez Türkiye için açtı. Bugün sona erecek fuar da Avrupa ülkeleri ve Fransa'nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi.

    İHA'da yer alan habere göre; Türkiye'ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, Bursa Mehter Takımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marşlar ile salona giren mehter takımını tüm salon uzun süre alkışladı.

    Fransa da Mehter Marşı rüzgarı #1

    İlgi odağı oldu

    Hem Fransızlar, hem de Fransa'da yaşayan Türkler mehter takımının gösterisini video çekerek kaydetti. Fuarda, Mersin tantuni, döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege'nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum'un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa'da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler büyük ilgi gördü.


    İlginizi Çekebilir

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    AB'den Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek
    Dünya

    AB'den Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı
    Medya

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı

    Görüş Bildir