Fransa'da Mehter Marşı rüzgarı

Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Festiculture fuarında Türk yemekleri tanıtılırken, Bursa Mehter Takımı gösteri düzenledi.

Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture' kapılarını bu kez Türkiye için açtı. Bugün sona erecek fuar da Avrupa ülkeleri ve Fransa'nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi.

İHA'da yer alan habere göre; Türkiye'ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, Bursa Mehter Takımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Marşlar ile salona giren mehter takımını tüm salon uzun süre alkışladı.

İlgi odağı oldu

Hem Fransızlar, hem de Fransa'da yaşayan Türkler mehter takımının gösterisini video çekerek kaydetti. Fuarda, Mersin tantuni, döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege'nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum'un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa'da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu. Fuarda ayrıca Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler büyük ilgi gördü.