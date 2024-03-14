Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eser Türkiye'ye iade edilecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'da yakalanan 8 bin 659 tarihi eserin Türkiye’ye iade edileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Yüzyıllarca pek çok uygarlık Anadolu’da yeşerdi...

Tüm bu uygarlıkların mirası, Anadolu’ya arkeolojik açıdan büyük bir zenginlik kattı.

O günlerin izlerin taşıyan tarihi mirasların kimi Türkiye’nin dört bir yanındaki müzelerde sergilenirken kimi ise halen süren kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartılıyor.

Bir de ait olduğu Anadolu topraklarından kopartılarak yurt dışına kaçırılan eserler bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yıllardır, yasa dışı yollarla kaçırılan bu eserlerin Türkiye’ye getirilmesi için büyük bir mücadele veriyor.

Bu kapsamda yapılan sıkı takip ve çalışmalar sayesinde binlerce eser Türkiye’ye getirildi ve getirilmeye devam ediyor..

8 bin 659 tarihi eser iade edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'da 8 bin 659 tarihi eserin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edileceğini belirterek tüm birimlere teşekkür etti:

Fransa'da yakalanan 8 bin 659 eserimizi iade alıyoruz!



Her şey Avusturya'da bir müzayede firmasında satışa çıkan Anadolu kökenli çok sayıda sikkenin Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızca 2019 yılında tespit edilmesiyle başladı. Avusturya'da başlatılan inceleme Fransa'ya bağlandı.



Fransız kolluk kuvvetleri ülkemizden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu eserleri pazarlayan kişilere karşı geniş kapsamlı ve örnek bir soruşturma başlattı.



Bu sırada Türk polisi tarafından gerçekleştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Anadolu ve Miras Operasyonu ile bu eserleri kaçıran suç şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi.



Dünya Gümrük Örgütü ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlayarak bilgi akışını güçlendirdi. Tüm bu çabalarının sonucunda Fransız Gümrük ve İstihbarat Birimi tarafından aralarında sikke ve yazıtların da bulunduğu 8 bin 659 eser yakalandı.