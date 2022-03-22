Fransız müzisyen Gautier Serre, İstanbul'da konser verecek

Igorrr takma adlı Fransız müzisyen Gautier Serre, 2 Haziran'da konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor.

Müzikte düzeni reddeden ve kendine özgü tarzı ile tanınan, ritmin aykırı sesi Fransız Gautier Serre ya da sahne adıyla Igorr, 2 Haziran gecesi İstanbul'da sahne almak üzere Türkiye’ye geliyor. Igorrr, death metal, barok müzik, breakcore ve trip hop gibi çeşitli farklı türleri müziğinde bir araya getiren bir isim..

YENİ ALBÜM

İki stüdyo albümünden sonra Igorrr, 'Savage Sinusoid' albümünü 2017'de Metal Blade Records'tan çıkardı.



İki yıllık Avrupa, Rusya ve Kuzey Amerika turnesinin ardından Igorrr, 2020'de pandemide 'Spirituality and Distortion' albümünü yayınlandı.