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- Fransız oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco hayatını kaybetti
Fransız oyuncu ve şarkıcı Juliette Greco hayatını kaybetti
Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Juliette Greco, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
- AA
- 24.09.2020 - 01:43
Fransız basını, 93 yaşındaki Juliette Greco'nun Ramatuelle kentindeki evinde, yanında sevenleri varken yaşamını yitirdiğini duyurdu.
NAZİ İŞGALİNDE HAPSEDİLDİ
Montpelier kentinde 1927’de doğan Greco, Nazi Almanyası işgali altındaki Fransa’da hapse girdi.
SATRE, "SESİNDE MİLYONLARCA ŞİİR VAR" DEMİŞTİ
Genç yaşta oyunculuğa başlayan Greco, varoluşçu düşünür ve yazar Jean Paul Sartre'ın "sesinde milyonlarca şiir var" nitelemesiyle tanınıyordu.
Greco'nun 1953’te evlendiği oyuncu Phillippe Lemaire’den bir kızı bulunuyordu.