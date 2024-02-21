Galata Kulesi depreme karşı güçlendiriliyor! 1 ay ziyarete kapatıldı Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un tarihi sembol yapıları restore ediliyor.

Bunlardan biri de Galata Kulesi...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

Güçlendirme ve dış cephe onarımı yapılacak

Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

"1 ay süreyle ziyarete kapatıldı"