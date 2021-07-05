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- Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Galata Kulesi giriş ücretleri 2021...
Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Galata Kulesi giriş ücretleri 2021...
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 09:16
- Güncelleme : 05.07.2021 - 09:24
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Galata Kulesi, normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
İstanbul'a gezmeye gelenlerin ilk uğrak yerlerinden birisi olan Galata, güzelliği ve tüm şehri ayaklar altına alan muhteşem manzarasıyla gelenleri büyülüyor.
Galata'ya daha önce hiç gitmemiş ya da bu sene yeniden gitmek isteyenler ise fiyat araştırması yapıyor.
Peki, Galata giriş ücretleri ne kadar? İşte son fiyat listesi...
GALATA KULESİ ÜCRET NE KADAR?
Galata Kulesi, geçen sene yapılan restorasyon çalışması sonucu müzeye dönüştürüldü. Bunun akabinde tarihi kulenin giriş fiyatında değişikliğe gidildi.
GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ
İstanbul'un tarihi sembollerinden Galata Kulesi'nin giriş ücreti 100 lira. Galata'ya gidip, muhteşem manzarayı seyretmek isteyenlerin 100 lira olan giriş ücretini ödemesi gerekiyor.
GALATA KULESİ GİRİŞ SAATLERİ
Galata Kulesi ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemine göre değişiyor.
1 Nisan - 1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08.30'da başlıyor.
Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Galata Kulesi her gün ziyarete açık.