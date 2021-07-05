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Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Galata Kulesi giriş ücretleri 2021...

Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar? Galata Kulesi giriş ücretleri 2021...

İstanbul'un sembol yapılarından birisi olan Galata Kulesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Galata'ya ilk kez gidecekler ise fiyatını merak ediyor. Peki Galata giriş ücreti ne kadar?