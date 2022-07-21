Game of Thrones hikayesinin öncesini anlatan House of the Dragon'dan bir yeni fragman geldi.

HBO'nun tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip dizisi Game of Thrones'un başarısından yola çıkarak hazırladığı House of the Dragon için geri sayım başladı.

Game of Thrones hikayesinin öncesini anlatan dzinin yeni bir gragmanı daha yayınlandı.

Targaryen hanedanlığını konu alıyor

Yayınlanan fragmanda kostümleri ve efektleriyle öne çıkan dizi, Targaryen hanedanlığını kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alacak.

Game of Thrones'un yeni dizisi House of the Dragon'dan son fragman - VİDEO