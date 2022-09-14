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    Gaziantep'te Helenistik döneme ait sikke bulundu

    İslahiye ilçesinde bulunan Hamaç Höyük’te, Tanrı Hermes’in barışı simgeleyen kerykeion denilen asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı.
    • 14.09.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 10:42
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    Gaziantep'te Helenistik döneme ait sikke bulundu

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Hamaç Höyük’te kurtarma kazıları kapsamında yapılan çalışmalarda, Helenistik döneme ait Tanrı Hermes’in asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı.

    AA'da yer alan habere göre; Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde bulunan Hamaç Höyük’te, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in danışmanlığında başlatılan kazı sezonunun ikinci etap çalışmaları sürüyor.

    Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, bölgede 15 alanda yapılan çalışmalarda önemli birçok buluntuya rastladıklarını belirtti.

    Gaziantep te Helenistik döneme ait sikke bulundu #1

    Gaziantep te Helenistik döneme ait sikke bulundu #2

    "Biizm için önemli buluntu"

    Orta Demir Çağ tabakalarına kadar indiklerini anlatan Çomak, "Helenistik tabakada bugün ele geçmiş olan önemli buluntuya rastladık. Tanrı Hermes’in barışı simgeleyen kerykeion denilen asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı. Bu da bizim için önemli bir buluntu." dedi.


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