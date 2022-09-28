Gençler en çok arabesk müziği dinliyor, Müslüm Gürses zirvede

Gençler en çok arabesk müziği dinliyor, Müslüm Gürses zirvede

Türkiye'de arabesk dinleyen gençlerin sayısında son yıllarda artış oldu. Buna göre; 18-22 yaş arasındaki gençler arabesk müzik dinliyor. En çok dinlenen sanatçı ise Müslüm Gürses oldu.

1980'li yıllarda Türkiye'de yavaş yavaş dinlenen ve tanıtılmaya başlanan arabesk müziği son yıllarda gençler de çok sevmeye başladı. 18-22 yaş arasındaki gençler en çok arabesk müzik dinlerken, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz usta sanatçı Müslüm Gürses en çok dinlenen isim olarak zirvede yer aldı.

Özellikle Z kuşağının çok dinlediği arabesk müzik, diğer müzik türlerine göre önde yer alıyor.

Listede Hollanda ve Fransa da var

Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke ise Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor. 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor.





En çok Z kuşağı dinliyor

2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu; yani Z kuşağı...

