Gerilime doyamayanlara: Archive 81 benzeri 14 dizi ve film

Netflix’in ilk sıralarında yer alan Archive 81’i bir solukta bitirip de doyamayanlar için aynı tadı verecek yapımları derledik. İşte Archive 81 benzeri 14 dizi ve film…

Dijital içerik platformlarından Netflix'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni dizisi 'Archive 81' ülkemizde de ilgi gören yapımlar arasında yer aldı.

Gizemli, akılalmaz, tehditkar ve sürükleyici içeriğiyle gerilim ve bilim kurgu türündeki bu dizi, IMDb üzerinde 10 üzerinden 7.6 puan aldı.

Dizide, Birtakım hasarlı videokasetleri onaran bir arşivci, bunların kayıp yönetmeninin ve şeytani bir tarikatın karıştığı gizemli olayların içine çekiliyor.

Archive 81 dizisinin ilk sezonu, ortalama 53 dakika süren 8 bölümden oluşuyor. Diziyi bir çırpıda bitirenler ise benzer yapımları aramaya başladı bile.

Peki Archive 81 benzeri dizi ve filmler hangileri? İşte listemiz…

PENNY DEADFUL

Penny Dreadful dizisinin konusu, Viktorya Dönemi Londra’sında Sir Malcolm’un kaybolan kızının aranmasıdır. Sir Malcolm, kaybolmuş kızının yaratıkların elinden kurtarılması için Ethan Chandler ve Dr. Victor Frankenstein ile anlaşır. Frankenstein, Dorian Gray ve Dracula gibi karakterler doğaüstü güçler ve esrarengiz olaylar ile savaşmak için dizide bir araya gelirler.

STRANGER THINGS

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

FERİA

Ebeveynlerinin ölümle sonuçlanan bir tarikat ritüeline katıldığını öğrenen iki kız kardeş, artık yeni bir gerçeklikle ve doğaüstü durumlarla karşı karşıyadır.

THE VOİD

Şerif yardımcısı Carter, ıssız bir yolda kan içinde kalan bir adam bulur. Carter, yaralı adamı personel ile birlikte yerel bir hastaneye götürür. ... Hastalar ve hastane personeli yaşanan olay karşısında dehşete düşer. Hayatta kalanları korumaya çalışan şerif, onları hastanenin dibinde bulduğu yere götürür.

RİTÜEL

Ritüel, genç bir kadının ve onun erkek arkadaşının İsveç'te yerel bir pagan kültürünün avı haline gelene kadar geçirdikleri yolculuğu anlatıyor. ... İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çift, İsveç'in köyünde gerçekleştirecekleri bu tatili ilişkilerini kurtarmak için son şans olarak görür.

AMERİCAN HORROR STORY

2011 yılında yayınlanmaya başlayan, Ryan Murphy ve Brad Falchuk tarafından yaratılmış olan korku dizisi American Horror Story, bir korku antolojisi olarak tanımlanıyor.

ARES

Amsterdam'ın seçkinlerinden olmayı hedefleyen hırslı bir üniversite öğrencisi, korkunç bir sırrı sakladığından habersiz özel bir öğrenci birliğine katılır.

CASTLE ROCK

Stephen King evreninde geçen psikolojik korku serisi Castle Rock, King'in en sevilen eserlerindeki karakterlere ait hikayeler ve bazı mitolojik hikayeleri birleştirerek Maine bölgesindeki ormanlık alanlarda karanlık ve aydınlığın savaşını izleyicilere sunuyor.

THE TERROR

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi 1847 yılında geçiyor. Kraliyet Donanması, Northwest Passage'ı bulmak için tehlikeli bir yolculuğa atılır. Sınırlı kaynaklarla zorlu koşullarda yaşamaya çalışan insanlar gittikçe umudunu yitirmekte günden güne paranoyaklaşmaktadır.

CHANNEL ZERO

1988 TV de yayınlanmış gizemli bir çocuk programını takıntı haline getirmiş bir adamı merkezine alan dizide karakterimiz çocukluğunda yaşadığı kabus gibi ölümcül bazı olayların bu programla ilişkisi olabileceğini düşünmeye başlıyor.

EQUINOX

Ablasının sınıf arkadaşlarıyla ortadan kaybolmasından sonra korkunç vizyonlar gören Astrid 21 yıl sonra olayı araştırmaya başlar ve karanlık, ürpertici gerçeği keşfeder.

SERVANT

Dizi, küçük oğulları Jericho'ya dadı olması için Leanne adında bir kızı işe alan Philadelphialı çift Dorothy ve Sean Turner'ın hayatını konu ediniyor.

BRAND NEW CHERRY FLAVOUR

Brand New Cherry Flavor, Los Angeles'a giderek film çekmek üzere olan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor. Genç kadın, etrafta kediyle gezen bir yabancının garip teklifini kabul edecek ve işler yolundan çıkacaktır. Yabancıdan gelen teklif, genç kadının kimden isterse intikam almasını sağlayacaktır.

THEM

Them, 1950'li yıllarda genellikle beyazların yaşadığı Los Angeles'daki bir mahalleye taşınan siyahi bir ailenin hikayesini konu ediyor. ... Aile üyeleri kendilerini, komşuları ve doğaüstü güçler tarafından yok edilmekle tehdit edilen bir oyunun merkezinde bulur.