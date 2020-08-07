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    Gezen Sinema Tırı, çocuklar için açık hava sinemasında

    Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde her yaştan seyirciyi açık havada sinemayla buluşturacak.
    • AA
    • 07.08.2020 - 01:15
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 01:15
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    Gezen Sinema Tırı, çocuklar için açık hava sinemasında

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" yeniden yola çıkıyor.

    İLK GÖSTERİM ADANA'DA

    Koronavirüs önlemlerine uygun hale getirilen Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos'ta M1 Adana AVM ev sahipliğinde büyük küçük herkesi ücretsiz sinemayla buluşturacak.

    Gezen Sinema Tırı, çocuklar için açık hava sinemasında #1

    SOSYAL MESAFEYE UYGUN DIŞ MEKAN

    Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen tıra, gündüz ve gece ışığına uygun yeni bir dev perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklendi.

    Gezen Sinema Tırı, çocuklar için açık hava sinemasında #2

    İZLEYİCİ KAPASİTESİ 500

    Açık hava izleyici kapasitesi 500'e yükseltilen tır, gündüz çocuk filmlerini, akşam da Türk sinemasından seçilen yapımları seyirciyle buluşturacak.

    Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde herkesin sinema ile buluşturulmasını hedefleyen proje kapsamında eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek.

    Gezen Sinema Tırı, çocuklar için açık hava sinemasında #3

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