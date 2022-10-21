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    Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı

    Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan heykel, resim ve seramikler sergilendi.
    • 21.10.2022 - 09:28
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    Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı

    Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki Göbeklitepe Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile sanatçılar katıldı.

    Serginin açılışında konuşan Vali Ayhan, kültür ve medeniyetlerin şehirlerin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu belirtti.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise Göbeklitepe'nin kentin en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, tarihi ören yerinin sır ve gizeminin sanatçılar gözüyle görülmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Göbeklitepe den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı #1

    Sergi heyecanı

    AA'da yer alan habere göre; serginin Genel Koordinatörü Siret Uyanık da Türk sanatının ustalarının Şanlıurfa'ya gelerek eserlerini sergilemiş olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

    Göbeklitepe den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı #2

    Göbeklitepe den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı #3

    3 Kasım'a kadar ziyarete açık

    Devrim Erbil, Süleyman Tekcan gibi 45 sanatçının UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'den ilham alarak yaptığı 48 eser, 3 Kasım'a kadar görülebilecek.

     


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