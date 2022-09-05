Gogol’un unutulmaz oyunu: Bir Delinin Hatıra Defteri

Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu, Feriye Açıkhava Tiyatrosu'unda ikinci kez sahnelenecek.

Ortaköy’de Boğaz’ı kucaklayan manzarasıyla özgün etkinliklere ev sahipliği yapan Feriye; eylül ayına da Açık Hava Sineması ve Açık Hava Tiyatrosu ile sanat katmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu alanlarıyla; organizasyonlara, davetlere, etkinliklere, kutlamalara ev sahipliği yapan Feriye’de 7 Eylül’de ikinci kez Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol’un unutulmaz eseri “Bir Delinin Hatıra Defteri” tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

Yaz boyu düzenlediği Açık Hava Sineması ve Tiyatrosu ile sanat severlere keyifli anlar yaşatan Feriye, etkinlikleri ile İstanbulluların takvimine girmeyi başarıyor.

Sanat geçidi

Geçtiğimiz temmuz ayında Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin ilk eserlerinden “Beyaz Geceler” ile sanat severler ile buluşan Feriye, ağustos ayında ise Gogol’un Bir “Delinin Hatıra Defteri” tiyatro gösterisi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmıştı.

İkinci gösteri 7 Eylül'de

Sanat severler tarafından oldukça ilgi gören oyun, ikinci kez 7 Eylül’de Rıhtım Feriye’de saat 20.00’de oynanacak.