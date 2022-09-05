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    Gogol’un unutulmaz oyunu: Bir Delinin Hatıra Defteri

    Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu, Feriye Açıkhava Tiyatrosu'unda ikinci kez sahnelenecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:18
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    Gogol’un unutulmaz oyunu: Bir Delinin Hatıra Defteri

    Ortaköyde Boğaz’ı kucaklayan manzarasıyla özgün etkinliklere ev sahipliği yapan Feriye; eylül ayına da Açık Hava Sineması ve Açık Hava Tiyatrosu ile sanat katmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu alanlarıyla; organizasyonlara, davetlere, etkinliklere, kutlamalara ev sahipliği yapan Feriyede 7 Eylülde ikinci kez Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogolun unutulmaz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri” tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

    Yaz boyu düzenlediği Açık Hava Sineması ve Tiyatrosu ile sanat severlere keyifli anlar yaşatan Feriye, etkinlikleri ile İstanbulluların takvimine girmeyi başarıyor.

    Sanat geçidi

    Geçtiğimiz temmuz ayında Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin ilk eserlerinden “Beyaz Geceler” ile sanat severler ile buluşan Feriye, ağustos ayında ise Gogol’un Bir “Delinin Hatıra Defteri” tiyatro gösterisi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmıştı.

    Gogol’un unutulmaz oyunu: Bir Delinin Hatıra Defteri #1

    İkinci gösteri 7 Eylül'de

    Sanat severler tarafından oldukça ilgi gören oyun, ikinci kez 7 Eylül’de Rıhtım Feriye’de saat 20.00’de oynanacak.


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