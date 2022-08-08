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    Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu

    Friglerin başkenti Gordion'daki kazı alanında üzerinde antik kentin isminin yer aldığı yazıt bulundu.
    • 08.08.2022 - 11:40
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    Gordion Antik Kenti'nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 1893'te başlayan Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu hattı inşası sırasında Alfred ve Gustav Körte kardeşlerce keşfedilen antik kentte, 1900'de 3 aylık kazı yapıldı. Körte kardeşler, antik kentin Frig'in başkentinin Gordion olduğunu belirlese de bugüne dek bunu teyit eden bir bilgiye ulaşılamadı.

    AA'da yer alan habere göre; uzun bir aranın ardından 1950'de yeniden başlatılan kazı çalışmaları günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve denetimiyle Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nden Prof. Dr. C. Brian Rose'un kazı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

    Gordion Antik Kenti nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu #1

    Taş yazıt

    Bu yıl antik kentin dış şehir olarak adlandırılan bölgesinde Frigce bir taş yazıt bulundu. Helenistik Dönem'de I. Antiokhos'un (MÖ 281-261) hüküm sürdüğü yıllara tarihlendirilen yazıt, Gordion isminin geçtiği ilk ve tek yazıt olma özelliğini taşıyor.

    Bir tümülüs mezarla bağlantılı olduğu düşünülen yazıt, aynı zamanda Gordion'da bulunmuş en uzun yazıt olmasıyla dikkati çekiyor.

    Gordion Antik Kenti nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu #2

    Gordion Antik Kenti nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu #3

    Gordion Antik Kenti nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu #4

    Gordion Antik Kenti nin isminin geçtiği ilk yazıt bulundu #5

    Antik kent yazıtı

    MÖ 540-333 tarihleri arasında Pers İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan antik kentte ulaşılan bu yazıtta Persli bir erkek ismi de yer alıyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı arkeolog Umut Alagöz ile filolog Rostyslav Oreshko, yazıt üzerindeki detaylı çalışmayı yayınlamak üzere hazırlıyor.

     

     


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