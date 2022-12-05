Milletvekili Serkan Bayram'ın ellerini kaybetmesinin ardından hayat mücadelesini konu alan Buğday Tanesi, 400 salon ve 6 ülkede gösterime girdi. Film, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatan “Buğday Tanesi”, vizyona girdiği 2 Aralık Cuma gününden itibaren yoğun ilgiyle karşılandı.

Galası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşen ve yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, başrolünde Kutsi’nin yer aldığı film, Serkan Bayram’ın gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor.

Gişe geliri ile İstanbul’a bir engelsiz yaşam merkezi daha kurulacak.

“Buğday Tanesi”ne sinemalarda büyük ilgi

Son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen filmi olan “Buğday Tanesi”, sinemalarda gösterime girdi.

Zorlukları aşma ve engelli bireylerin sesi olma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan “Buğday Tanesi”, Milletvekili Serkan Bayram’ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstlendi.

Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor.

Oyuncular filmde yıldızlaştı

Çekimleri İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen film, 2 Aralık Cuma günü vizyona girerek ilk dağıtım planlamasına göre Türkiye genelinde 400 salonda, dünya genelinde ise 6 ülkede izleyici ile buluştu.

Cuma günü vizyona giren Buğday Tanesi Filmi, hafta sonu da dahil tüm Türkiye’de sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Film içinde oyuncuların gösterdiği performans büyük beğeni topladı.

Gösterime giren Buğday Tanesi, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu VİDEO



Gerçek bir mücadele öyküsü…

Yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle mücadele veren Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası…

Film, Serkan Bayram’ın kendi mücadelesinin yanında engelli bireylerin hayatlarına da dikkat çekerek çok sayıda kahramanın başarısını sinema perdesine aktarmasıyla da ilham verici bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Milletvekili Serkan Bayram: Bu filmle topluma rol model olmayı amaçladık’

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, filmin geniş kitleler tarafından ilgiyle izleneceğini söyledi.

“Bu film ile yaşadıklarımdan yola çıkarak topluma rol model olmayı amaçladık. Ayrıca içeriğinde Cumhurbaşkanımızın yaklaşık yirmi sene boyunca engellilerle yakından ilgilenerek gerçekleştirdiği sessiz devrimi de aktardık.” diyen Serkan Bayram, şunları kaydetti:

“Bu film Türk siyasi tarihinde, Türk sinema tarihinde de bir ilke imza atacak.. En az 10 milyon gişe geliri elde edeceğimize inanıyorum. İnsan odaklı bu film, dört duvar arasında kalacakken, hayata tutunmuş, mücadele vermiş Serkan gibilerin, topluma nasıl faydalı olunabileceğini gösteren bir umut filmi. Bu film sayesinde bir engelli kardeşimiz dahi hayata tutunma azmini gösterirse film amacına ulaşmış olacak.





‘’Devlet elle ayakla yönetilmez’’

İlk hayata atılma deneyimim acı bir tecrübe oldu. Ancak yılmadım. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra hâkim ve savcı olmak için girdiğim sınavda yüksek puan almama rağmen engelim nedeniyle elendim. Yirmili yaşlarda hayata tutunmaya çalışırken bu durum zoruma gitti. Ama mücadeleyi bırakmadım. Yüksek lisans sonrasında doktoraya devam ettim. Önce Erzincan sonrasında İstanbul’dan vekillik nasip oldu. Ve yargı paketinde ilgili maddeyi değiştirdik. Ankara’da ilgili maddenin değişmesi amacıyla altı ay mücadele ettim. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet düşünceyle, beyinle yönetilir. Peygamberimiz dahi Yemen’e bir engelli sahabe atamıştır. Bunları iyi anlamak gereklidir.

‘’Filmin geliriyle İstanbul’da engelli yaşam kültür merkezi kurulacak’

Filmden elde edilen gelirle İstanbul’da engelli yaşam kültür merkezi yapacağız. Halkımızdan gelen destek oraya aktarılacak. Bu sosyal projede oldukları için, yönetmenimizden, yapımcımıza, senaristimizden, oyuncularımıza kadar tüm sahne önü ve sahne arkası ekibimize de şükranlarımı sunuyorum. Hepsi tarihi bir görevin içindeler.





“Artık engelli bireyler de vali, belediye başkanı, büyükelçi olabilecek. Bu bir zaferdir”

Yirmi yıldır hükümetimiz engelliler konusunda çok büyük yol aldı. Ancak bu film sayesinde artık kamuda engelli vali, belediye başkanı, büyükelçi göreceğiz. Hayatın her alanında toplumumuzu temsil eden, dertlerine derman olan engelli vatandaşlarımızı göreceğiz. Niyetimiz de akıbetimiz de hayırdır. Bu yola çıkarken gönlümüzü koyduk, inşallah başarıya da ulaşacağız."