Güney Afrikalı sanatçılar çalışmalarını Türkiye'de sergiliyor

Fotoğraf ve çizimlerin yer aldığı Güney Afrikalıların Gözünden Türkiye sergisi Akademi Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu.

unus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İstanbul Ofisinin desteğiyle hayata geçirilen sergide Türkçe öğrenen Güney Afrikalı sanatçıların çalışmaları sergilendi.

Johannesburg YEE'nin Türkçe kurslarına katılan fotoğraf sanatçısı ve gezi yazarı Marion Kate Smith, Türkiye'de 10 yıl boyunca gezdiği yerlerin fotoğrafını çekerek, deneyimlerini kaleme aldı.

AA'da yer alan habere göre; Türkiye'de 40'a yakın şehir gezen sanatçının, 15 şehre ilişkin yazdığı değerlendirmelerin yer aldığı anı defteri, Türkçe ve İngilizce kitap haline getirildi.

Türkiye'nin tarihi ve mimari değerleri

YEE'de Türkçe eğitiminin yanı sıra kaligrafi ve ebru sanatı kurslarına katılan kara kalem sanatçısı Alex Maswanganyi ise Smith'in çektiği fotoğrafları resimlerine yansıttı. İnsan portreleri çizen Maswanganyi, enstitü tarafından gerçekleştirilen çok sayıda kültür-sanat faaliyetine katılmasının ardından, başta Ayasofya olmak üzere, Türkiye'nin tarihi ve mimari değerlerini resmetti.

"Türkçe dersleri alıyorum"

Alex Maswanganyi, yaptığı açıklamada, Nelson Mandela'nın özgürlük mücadelesi verdiği Johannesburg'daki Soweto bölgesinde dünyaya geldiğini kaydetti.

Maswanganyi, "Bir aydır Türkçe derslerine katılıyorum, başlangıç seviyesindeyim. Yunus Emre Enstitüsü'nde sevgi, barış ve dostluğu buldum. Yunus Emre'nin eserlerini okuduğumda, onun öğretilerinde de sevgi ve barışın olduğunu gördüm. Türkiye ile Güney Afrika, sevgi ve barışın bir araya gelmesi bakımından birbirine çok benziyor. Ben de bu nedenle Nelson Mandela ile Yunus Emre'nin portrelerini birlikte çizdim."









"Türkiye'deki farklı şehirlerden 10 fotoğraf seçtik"

Güney Afrikalı fotoğraf sanatçısı Marion Kate Smith de 10 yıldır farklı zamanlarda Türkiye'ye geldiğini, 40'tan fazla şehirde bulunduğunu ve gittiği tüm şehirlerde fotoğraflar çektiğini söyledi.

Maswanganyi'nin resimlerini çizerken ilham aldığı fotoğrafları çeken Smith, YEE'nin projesi içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu aktararak şöyle konuştu:

"Daha sonra bu görsellerin halka açık olarak sergilenmesini ve daha geniş kitlelere ulaşmasını istedik. Bunun üzerine Türkiye'deki farklı şehirlerden 10 farklı fotoğraf seçtik ve Alex de bu fotoğrafların eskizini yaptı. Güney Afrikalı sanatçıların gözünden Türkiye'yi gösteren bu sergi, aynı zamanda beyaz ve siyahi, kadın ve erkek sanatçıların iş birliğiyle gerçekleştirilmesi bakımından da önemli."