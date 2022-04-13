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    Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği cami, inanç turizmin uğrak yeri

    Hacı Bayram-ı Veli'nin Edirne Eski Cami'de vaaz verdiği kürsü, yaklaşık 6 asırdır korunuyor.
    • 13.04.2022 - 12:06
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    Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği cami, inanç turizmin uğrak yeri

    İnanç turizminin önemli merkezlerinden Edirne'de Osmanlı padişahları döneminde yaptırılan camilerden Eski Cami, önemli özellikleriyle öne çıkıyor. Hat yazıları ve süslemeleri ile dikkati çeken, kılıçlı hutbe geleneğinin devam ettiği ve Kabe'den bir parça olan Rükn-i Yemani'den (Kabe taşı) bir parçanın bulunduğu camide, Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsü de yer alıyor. Sultan II. Murad'ın daveti üzerine Edirne'ye gelen Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsüde, yaklaşık 6 asırdır saygıdan dolayı kimse vaaz vermiyor.

    Hacı Bayram-ı Veli nin vaaz verdiği cami, inanç turizmin uğrak yeri #1

    Yıllardır devam eden saygı

    Eski Cami Müezzini İsmail Şen; "Hacı Bayram-ı Veli hazretleri Edirne'de bulunduğu sürede sarayda misafir edilmiş, Eski Cami'de görevlendirilmiş, cuma günleri cemaate vaazlar vermiş, her sabah zikir ayini yapmıştır. Pandemi nedeniyle ara verilen bu gelenek ramazan ile tekrar başladı. İnşallah devam edecektir. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin zikir yaptığı minberin sağ tarafında Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethine giderken son olarak iki rekat namaz kılıp dua etmiştir. Vaaz kürsüsünün üzerinde de 'Makam-ı Hacı Bayram-ı Veli' yazar. Bu saygı yıllardır devam etmektedir. Ziyaretçiler bu kadim camideki kürsüyü ziyaret eder ve Hacı Bayram-ı Veli'ye Fatiha gönderilir."

    Hacı Bayram-ı Veli nin vaaz verdiği cami, inanç turizmin uğrak yeri #2

    Eski Cami

    AA'da yer alan habere göre; Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Mehmet zamanında 1414 yılında tamamlandı.

    1752'de Edirne depreminde zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.

    Hacı Bayram-ı Veli nin vaaz verdiği cami, inanç turizmin uğrak yeri #3

    Hacı Bayram-ı Veli Kimdir

    Asıl adı Numan olan Hacı Bayram-ı Veli Ankara'da 1352'de doğdu. Din eğitiminin ardından Ankara, Kayseri, Aksaray'daki medreselerde müderrislik yaptı.

    II. Murat'ın daveti üzerine bir dönem Edirne'de misafir edilen Hacı Bayram-ı Veli, Eski Cami'de halka vaazlar verdi. Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da 1429'da vefat etti.

     



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