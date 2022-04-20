Hacı Bayram Veli'nin yaşamı müzede anlatılacak

Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, yaşam felsefesi, Ankara Altındağ'da açılacak müzede anlatılacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Altındağ Belediyesi'nin iş birliğinde 'Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılması için çalışmalar başladı.

AA'da yer alan habere göre; Altındağ'daki Hamamarkası bölgesinde oluşturulacak müze, Başkent'in önemli sembollerinden Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, yaşam felsefesi ile vefatına kadar imarı için emek harcadığı Ankara ile ilişkisini anlatacak.





Hedef uluslararası düzeyde tanıtım

Koleksiyonu Ankara merkezli olan Hacı Bayram Veli Müzesi, Türkçe, Arapça ve İngilizce hizmet verecek. Müze, evrensel ölçekte bir değer olan Hacı Bayram Veli'yi, bir rol model olarak uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor.