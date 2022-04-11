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    Hacivat ve Karagöz'ün çenesini hareket ettiren yöntem

    Bursalı hayali Nevzat Çiftçi tarafından geliştirilen yöntemle Karagöz ve Hacivat, perdeye çıktıklarında konuşurken çenelerini oynatabilecek.
    • 11.04.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:53
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    Hacivat ve Karagöz'ün çenesini hareket ettiren yöntem

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Karagöz gölge oyununa yeni bir özellik eklendi. Bir çocuğun "Neden çenelerini oynatmıyorlar?" sorusu üzerine, Çiftçi tarafından uzun süren çalışmaların sonunda tasvirler için metal çubuk kullanılarak çene oynatma özelliği geliştirildi.

    Hacivat ve Karagöz ün çenesini hareket ettiren yöntem #1

    Bilinsin hedefi

    Anadolu Ajnası (AA) haberine göre, bu özellikle, önceden 11 olan ve eklem olarak adlandırılan bir tasviri oluşturan parçaların sayısı 12'ye yükseldi. Ulusal patent başvurusunda bulunulan uygulama için Avrupa patenti de alınması ve bu özelliğin dünya çapında bilinirlik kazanması hedefleniyor.


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