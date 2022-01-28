Hafızalara kazınan yönetmen: Osman sınav kimdir

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt... Türk televizyon tarihinin sayılı yönetmenlerinden Osman Sınav kimdir, kaç yaşında ve nereli... İşte biyografisi ve yapımları.

Yaptığı ve yönettiği filmlerle Türk halkının aklına kazanan Osman Sınav'ın son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinde de imzası bulunuyor.

Türk televizyonculuğuna ivme kazandıran yapımların ve TV dizilerinin yönetmenliğini yapan Sınav; mafya, derin devlet ve siyasi ilişkiler ekseninde çektiği Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi dizilerin yanı sıra Süper Baba gibi aile dizileriyle de izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

66 yaşındaki başarılı yönetmen, şimdilerde "Yalnız Kurt" dizisiyle gündemde. İzleyiciler, Osman Sınav kimdir, hangi filmleri yönetti, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Osman Sınav'ın hayat hikayesi...

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur‘da doğdu. 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü‘nü bitiren Sınav, tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977‘de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydoldu.

Yönetmen sanata olan ilgisi ve çok yönlülüğüyle tanınıyordu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına Man Ajans‘ta metin yazarı olarak çalışmaya başlayarak atılan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti.

SİNEMA KARİYERİ

Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, sinemaya olan tutkusu yüzünden 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.‘ni kurdu. Yazdığı 500’e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987‘de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu.

Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera karşısındaydı. Ardından 1989‘da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi.

1990‘da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993‘te yediden yetmişe tüm televizyon izleyicisini ekranları başına kilitleyen ve uzun süre devam eden Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı.

1994‘te Mehmet Aslantuğ‘a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı‘yı çekti.

Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi ses getiren diğer TV dizilerine de imza atan yönetmen, daha önce de birlikte çalıştığı Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç‘in başrollerini paylaştıkları Gerilla isimli filmi 1998‘de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU KEŞFETTİ

Kenan İmirzalıoğlu‘nu keşfeden yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalioğlu-Sınav ortaklığı 1999‘da TV izleyicisinin de büyük ilgisini çeken Deli Yürek isimli diziyle başladı. Gördüğü ilgi üzerine 2001’de filmi için kamera arkasına geçen Sınav, Deli yürek: Bumerang Cehennemi‘yle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etti.

KURTLAR VADİSİ İLE DAMGA VURDU

2002 yılında Mazhar Alanson‘un da aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla sevilen TV dizilerinden biri olan Ekmek Teknesi‘ne imza atan Sınav, Türk televizyonculuk tarihi için önemi büyük olan, rating rekorları kıran Kurtlar Vadisi’nin de yönetmenliğini yaptı.

Mafya ve derin devlet ekseninde gelişen ilişkiler üzerine kurulu senaryosuyla büyük ilgi gören dizinin yönetmenliğini bıraktıktan sonra, Kapıları Açmak ve Metin Erksan klasiği Acı Hayat‘ın yeni versiyonu için kamera arkasındaydı.

PARS: KİRAZ OPERASYONU

Osman Sınav son olarak yönetmenliğinin yanı sıra yapımclığını da üstlendiği, Fatih Akın‘ın Kısa ve Acısız isimli filminden tanınan Mehmet Kurtuluş ve Dogville, The Batman gibi filmlerde de rol almış Udo Kier‘in de aralarında olduğu dev oyuncu kadrosuyla, özel efektleriyle dikkat çeken Pars: Kiraz Operasyonu’nu vizyona soktu. Film aldığı tüm eleştirilere rağmen, bir aksiyon filmi olarak son derece başarılı bulundu. Birçok sinema eleştirmeni filmin bugüne kadar çekilmiş en iyi Türk aksiyon filmi olduğu konusunda hemfikir oldu.

Osman Sınav, 23 Eylül 1985 tarihinde Tangül Özbel ile evlendi. Biri Yusuf Ömer Sınav (d.1987) adında olmak üzere dört oğlu vardır.

FİLMOGRAFİSİ

Kılıç Günü - 2010 (TV Dizisi)

Sakarya Fırat 2. Sezon - 2010 (TV Dizisi)

Sakarya Fırat 1. Sezon - 2009 (TV Dizisi)

Masumlar - 2009 (TV Dizisi)

Pars Narkoterör 2. Sezon - 2008 (TV Dizisi)

Pars Narkoterör 1. Sezon - 2007 (TV Dizisi)

Doludizgin Yıllar 1. Sezon - 2008 (TV Dizisi)

Pars: Kiraz Operasyonu - 2006

Kurtlar Vadisi 1. Sezon - 2003 (TV Dizisi)

Ekmek Teknesi - 2002 (TV Dizisi)

Deli Yürek: Boomerang Cehennemi - 2001

Hayat Bağları - 2000 (TV Dizisi)

Melek Hanım - 2000 (TV Dizisi)

Deli Yürek - 1999 (TV Dizisi)

Mavi Düşler - 1998 (TV Dizisi)

Sıcak Saatler - 1998 (TV Dizisi)

Yasemince - 1997 (TV Dizisi)

Kralın Hayatı - 1996 (TV Dizisi)

Melek Apartmanı - 1995 (TV Dizisi)

Bizim Yunus - 1995

Gerilla - 1994 (TV Dizisi) (TRT)

Gerilla - 1994 Sinema Filmi (TRT)

Süper Baba - 1993 (TV Dizisi)

Yalancı - 1993 (TV Dizisi) (TRT)

Hayata Gülümsemek - 1992 (TV Dizisi)

Kapıları Açmak - 1992

Yarına Gülümsemek - 1991 (TV Dizisi)

Yalancı Şafak - 1990 (TV Dizisi) (TRT)

Küçük Dünya - 1990 (TV Dizisi) (TRT)

Aşka Kimse Yok - 1990 (TV Dizisi)

Atlı Karınca - 1989 (TV Dizisi) (TRT)

Hünkarın Bir Günü - 1989 (TV Dizisi)

Bir Muharririn Ölümü - 1987 (TV Dizisi) (TRT)

TELEVİZYON DİZİLERİ

1991 Yarına Gülümsemek (Aile Bakanlığı) 12 Bölüm TV Dizisi

1994 / 1996 Süper Baba (ATV) 62 Bölüm TV Dizisi

1996 / 1997 Kralın Hayatı (SHOW TV) 6 Bölüm TV Dizisi

1997 / 1998 Melek Apartmanı (Kanal D) 13 Bölüm TV Dizisi

1997 / 1998 Sıcak Saatler (ATV) 23 Bölüm TV Dizisi

1998 Mavi Düşler (ATV) 13 Bölüm TV Dizisi

1998 / 2001 Deliyürek (SHOW TV) 90 Bölüm TV Dizisi

2000 / 2001 Hayat Bağları (SHOW TV) 32 Bölüm TV Dizisi

2002 / 2003 Ekmek Teknesi (ATV)