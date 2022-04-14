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    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor

    Sinema salonlarına bu hafta 9 yeni film olacak. İslamiyet'in doğuşunu anlatan Çağrı filmi de vizyonda.
    • 14.04.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:14
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    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor

    Bu hafta sonu 9 yeni film sinemaseverlerle buluşacak.

    İzleyicilerin keyifle izleyeceği filmlere bakalım...

    Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alana habere göre, gösterime girecek filmler şöyle:

    Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

    Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan "Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #1

    "7"

    Buğra Kekik'in yönetmenliğini yaptığı "7" adlı filmin başrollerinde Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin, Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan oynuyor.

    7 farklı karakterin birbiriyle bağlantılı hikayelerini anlatan dram ve gizem türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

    Ölmek üzere olan bir kadının son anlarındaki sözleri ile başlayan seride, kayıp bir kitabı arayan İngiliz bir kadın, eski sevgilisine zorbalık etmeye çalışan bir genç, yaşadığı kötü şeylerin üstüne aşık olan genç bir kadının karşılıksız aşkı, canlı bomba olarak kendisine yapılanlardan dolayı intikam almaya çalışan bir adam ve yıllar sonra cezaevinden çıkan bir kadının geçmişte yaşadıkları ve tüm bunların birbiriyle bağlantısı ele alınıyor.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #2

    Çıngırak

    Çıngırak, yasa dışı yollarla çocuk evlat edinen bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #3

    Lanetli Tapınak

    Metin Kuru'nun senaryosunu yazıp yönettiği "Lanetli Tapınak", Mısır tanrısı Isis'le iletişime geçmeyi başaran Lily'nin hikayesini konu alıyor

    Zalo

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Necati Aslan'ın yaptığı "Zalo", Malatya'da görevli valiyi soymaya kalkışan üç maraba ile zalim Zalo Ağa'nın hikayesini odağına alıyor.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #4

    Stardust

    Johnny Flynn, Marc Maron ve Jena Malone'nin başrollerini paylaştığı "Stardust" Gabriel Range yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #5

    Troll: Kuyruklu Macera

    Kevin Munroe'nin animasyon filmi "Troll: Kuyruklu Macera", Trol Prensi Trym'ın, babası Kral Grom'u kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

    Azaim

    Ralph Waldo'nun yönettiği Çıngırak ile Erdal Şimşek'in yönetmenliğini üstlendiği Azaim: Cin Mezarlığı" haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerlerini alacak.

    Hafta sonu 9 film gösterime giriyor #6

    Çağrı

    İslamiyet'in doğuşunu bir kez daha izleyin...


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