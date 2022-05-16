Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosu bulundu

Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar’ın 1920’li yılların sonunda Prag’da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosu ortaya çıkarıldı.

Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, yaptığı açıklamada, Halide Edip Adıvar’ın 1925 yılında eşiyle Prag’ı ziyaret ettiğini, burada kaldıkları sürede dönemin tanınmış Çek ressamı Alfons Mucha ile dostluk kurduklarını anlattı.

Bağış, Mucha’nın Halide Edip’in bir fotoğrafını çektirdiğini, daha sonrada bu fotoğrafa bakarak yağlı boya tablosunu yaptığını öğrendiklerini belirterek, Prag’da göreve başladıkları günden beri tablonun izini sürdüklerini söyledi.

Salgının da etkisiyle 2 yıl süren araştırmalarının sonucunda tabloya ulaştıklarını aktaran Bağış, Mucha’nın bu önemli çalışmasını Prag’daki Mucha Vakfı koleksiyonunda tespit ettiklerini ifade etti.

Tablonun geniş kitlelerin ziyaretine açılması önerisi

Torun Mucha’ya misafirperverliği için teşekkür eden Bağış, şunları söyledi:

AA'da yer alan habare göre Bağış; "Atatürk’ün tercümanlığını ve sekreterliğini de yapan Halide Edip, önümüzdeki yıl 100. yılı kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında yer alan önemli bir şahsiyet. Bu paha biçilmez eserin 2023 yılında geniş kitlelerin de ziyaret edebileceği bir mekanda sergilenmesini arzu ediyoruz."





Karar aşamasında

Bağış, bu önerilerini Vakıf Başkanı Mucha'nın olumlu karşıladığını dile getirerek, "Vakıf yönetim kurulu ile de istişare ettikten sonra son kararlarını bizimle paylaşacaklar." dedi.​​​​​​​