Haberler

Kültür Sanat Haberleri

Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.