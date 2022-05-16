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    Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

    Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.
    • 16.05.2022 - 09:55
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    Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

    Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

    Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York ta Türkevi nde açıldı #1

    Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York ta Türkevi nde açıldı #2

    Başka yerler de açılacak

    AA'nın haberine göre; açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.


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