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- Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı
Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı
Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan Hanım Sultanlar sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.
- 16.05.2022 - 09:55
Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.
Başka yerler de açılacak
AA'nın haberine göre; açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.