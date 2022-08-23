Harbiye Açık Hava Tiyatrosu 75 yaşında

İstanbul'un sanat tarihine damga vuran mekanı 75 yıl öce bugün açıldı. Tiyatro, İstanbulluların yaz aylarında nefes aldığı eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği bir sahne olarak varlığını sürdürüyor.

Şehir Tiyatroları, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun açılışının 75. yılını kutluyor. Açıldığı günden bu yana, Şehir Tiyatroları’nın bir sahnesi olarak özellikle yaz oyunlarında ağırlıklı olarak kullanılan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, İstanbulluların yaz aylarında nefes aldığı, kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldığı bir sahne olarak şehrin hayatında varlığını sürdürüyor.

İlk oyundan bu yana 75 yıl geçti

İstanbul Şehir Tiyatroları, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ilk oyunundan günümüze geçen 75. yılını özel bir videoyla kutluyor. Kral Oidipus oyununun ardından, 1947 yılında İstanbul Belediyesi kararıyla Şehir Tiyatroları’na devredilen Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda 75. yılı, bir Shakespeare klasiği 12. Gece’nin 24 Ağustos gösterimi öncesinde seyircileri ve sanatçıların katılımıyla kutlanacak.

Oyun öncesinde, 1947 yılında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu sahnesine ilk çıkan sanatçılarımızın anısına, sanatçılarımız bir mum getirerek hem onları hem de o günden bu yana ışıklarıyla bu sahnemizi aydınlatan bütün sanatçılar hatırlanacak.

İstanbulluların nefes aldığı bir yer oldu

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bir yandan kurumsal kimlik kazanmak bir yandan da kendi seyircisini yetiştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar, İstanbul’da kurumsal tiyatronun zorluklarının göğüslendiği zamanlardır. Duayen tiyatrocu Muhsin Ertuğrul başta olmak üzere, o dönem tiyatroya gönül vermiş bir avuç insan, bin bir zorluğu göğüsleyerek kahvehanelerden sokaklara şehrin her noktasına tiyatroyu götürmek için seferberlik başlatmıştı. Bu çalışmaların kısa sürede sonuç verdiğini, İstanbul’da seyirci patlamasının yaşandığını, özellikle II. Dünya Savaşı’nın zor günlerini geride bırakan İstanbulluların nefes almak için tiyatroya akın ettiğini biliniyor.

İlk olarak Kral Oidips ile seyircilerin önüne çıktı

Tam da böylesi seyirci ilgisinin yoğun olduğu bir zamanda, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Harbiye’de bir açık hava tiyatrosunun yapılması için karar almıştı. 1946 yılında temeli atılan ve amfitiyatrolar dikkate alınarak inşa edilen Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, 1947 yılında Sofokles’in yazdığı Bedreddin Tuncel’in dilimize çevirdiği Kral Oidipus oyununu, Muhsin Ertuğrul yönetiminde, Cemal Reşit Rey’in müzikleriyle İstanbul seyircisiyle buluşturmuştu.