Harbiye Askeri Müzesi 1991'den beri ziyaretçilerini ağırlıyor

Harbiye Askeri Müzesi 1991'den beri ziyaretçilerini ağırlıyor

II. Mahmut’un emriye 1834’te kurulan Mekteb-i Harbiye’nin (Kara Harp Okulu) içinde yer alan Harbiye Askeri Müzesi, 1991 yılından beri ziyaretçilerini ağırlıyor.

II. Mahmut’un emriyle 1834’te kurulan Mekteb-i Harbiye’nin (Kara Harp Okulu) içinde yer alan Harbiye Askeri Müzesi, 1991 yılından beri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Savaş sanatları, savaş kültürü ve eserleri konusunda dünyanın sayılı müzelerinden biri olan Harbiye Askeri Müzesi’nin envanterinde 70 binden fazla eser bulunuyor.

Sahip olduğu koleksiyonun zenginliğiyle dikkati çeken müze, ziyaretçilerini Türk tarihi içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Kültürel zenginlik

Sergi koleksiyonundaki eserlerin, sergi salonlarında modern müzecilik teknikleri kullanılarak sergilendiği müze, görkemli tarihimizden miras kalan kültürel zenginliğimizi yerli ve yabancı araştırmacılara sunuyor.