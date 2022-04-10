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    Harry Potter maceralarının öncesini konu alan film: Fantastik Canavarlar

    Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
    • AA
    • 10.04.2022 - 15:17
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    Harry Potter maceralarının öncesini konu alan film: Fantastik Canavarlar

    Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi syapılacak. Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

    Harry Potter maceralarının öncesini konu alan film: Fantastik Canavarlar #1

    "Fantastik Canavarlar"

    J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.


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