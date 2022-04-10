Harry Potter maceralarının öncesini konu alan film: Fantastik Canavarlar

Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi syapılacak. Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

"Fantastik Canavarlar"

J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.