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    Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO yolunda

    UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için sona yaklaşıldı.
    • 28.09.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:34
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    Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO yolunda

    Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biri olan Amasya'nın geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıktıklarını söyledi.

    Hedef kalıcı listeye girmek

    AA'da yer alan habere göre; UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları'nın asıl listeye alınmasıyla ilgili yoğun bir çalışmaya giriştiklerini belirten Masatlı, "Geçen hafta itibarıyla dosyamızı tamamlayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza arz ettik. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu dosyayı inceleyecek ve UNESCO'nun merkezi olan Fransa'ya gönderecek. İnşallah en kısa sürede Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları, ülkemizin UNESCO Dünya Kalıcı Mirası'nda olan eserlerinden bir tanesi olacak." dedi.

    Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO yolunda #1

    Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları UNESCO yolunda #2

    Tursitlerin ilgisini çekiyor

    Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları'nın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini, Amasya'nın binlerce yıllık tarihe sahip, tarihin hemen hemen her döneminden birtakım eserler barındıran bir kültür şehri olduğunu anlatan Masatlı, Amasya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'ne alındığında dünyanın kültürel ve tarihi yerlerinden birisi haline geleceğini ifade etti.


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