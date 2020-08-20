Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman İBB'den istifa mı etti?

Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman İBB'den istifa mı etti?

Hasan Bülent Kahraman, Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'ndan istifa mı etti? Hasan Bülent Kahraman kimdir? Hasan Bülent Kahraman neden istifa etti?

1 Eylül 1957’de Kars’da doğan Hasan Bülent Kahraman, Kars’ta başladığı ilköğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Koleji’nin orta ve lise bölümlerini bitirdi.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında doktora yapan Kahraman, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesinde’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

BAĞIMSIZ YAZARLIK VE ELEŞTİRMENLİK YAPTI

Kahraman, 1977 yılından itibaren bağımsız yazar, sanat eleştirmeni, küratör ve kültür eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürmekte.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDA ÇALIŞTI

Hasan Bülent Kahraman, 1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi’nde yazdı.

YÜKSEK RÜTBEDE GÖREVLER ÜSTLENDİ

1992-2005 yılları arasında Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu. 2010’dan bu yana Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurlu Üyesi.

TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesi olan Kahraman, günümüzde Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıdır. 2015 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen Europalia Festivalinin Sanat Direktörlüğünü yapmıştır.

HASAN BÜLENT KAHRAMAN İBB'YE Mİ ATANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'na atanması eleştirilen akademisyen Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel faaliyetlerine yön verecek olan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu üyeleri dün açıklandı.

Kurulda Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Yekta Kopan, Levent Erden, Mert Fırat, Harun Tekin ve Saffet Emre Tonguç gibi isimler yer aldı.

KURULA ATANMASI ELEŞTİRİLDİ

İBB Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’na atanması eleştirilen akademisyen Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti.