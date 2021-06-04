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    Hasan Saltık, son yolculuğuna uğurlandı

    Müzik dünyasının değerli ismi Hasan Saltık, Kartal Cemevi’nde düzenlenen törenle defnedildi.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 15:18
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    Hasan Saltık, son yolculuğuna uğurlandı

    Kalan Müzik’in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Saltık, bugün Kartal Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    Törene ünlü sanatçılar Ali Rıza Binboğa, Volkan Konak, Kenan İmirzalıoğlu ve Şevval Sam'ın da aralarında olduğu çok sayıda arkadaşı ve dostu da katıldı.

    Hasan Saltık, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    "YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSAN"

    Saltık'ın yakın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya, Hasan hakikaten kelimenin tam anlamıyla yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine ve çevresine değil, bütün dünyaya katkısı olan ve Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi ve kaybolan müziklerin arkeoloğu. Dostum olduğu için söylemiyorum, dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Ölüm herkes için zamansızdır ama Hasan'ınki çok zamansız oldu" diye konuştu.


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