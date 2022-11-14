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    Hasankeyf'te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu

    Batman'ın Hasankeyf ilçesinde arkeolojik kazı kapsamında yürütülen arazi taramasında 6,5 kilometre olduğu düşünülen su şebekesinin 2 kilometrelik kısmına ulaşıldı.
    • 14.11.2022 - 14:54
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    Hasankeyf'te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu

    Hasankeyf'teki arkeolojik kazı kapsamında yapılan arazi taramasında Artuklu dönemine ait 800 yıllık olduğu düşünülen su şebekesi tespit edildi.

    Hasankeyf ilçesindeki tarihi Hasankeyf Kalesi'nde 3. dönem arkeolojik kazı çalışmaları sürerken bir yandan da arazi taraması yapılıyor.

    Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında uzman bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda 6,5 kilometre olduğu düşünülen su şebekesinin 2 kilometrelik kısmına ulaşıldı.

    Farklı türlerde yapılmış

    Arazinin topoğrafik yapısı değerlendirilerek düşük kottan Hasankeyf Kalesi'ne içme suyu ulaştıran su şebekesinin bir kısmının kayalar oyularak tünel, bir kısmının ise yer üstünde su kanalı şeklinde yapıldığı belirlendi.

    AA'da yer alan ahbere göre; kazı başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, 2022 yılı kazı çalışmaları kapsamında yürütülen program dışında kalan zamanlarda Hasankeyf Kalesi ve yakın çevresinde arazi taraması yaptıklarını söyledi.

    Hasankeyf te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu #1

    Hasankeyf te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu #2

    Bir kısmı yer altında

    Arazi incelemelerinde Hasankeyf Kalesi'nin 6,5 kilometre doğusunda ilk olarak su şebekesi kalıntıları tespit ettiklerini belirten Erdal, kalıntıların bir kısmının yer altında bir kısmının ise yüzeyde olduğunu ifade etti.

    Hasankeyf te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu #3

    Hasankeyf te Artuklu dönemine ait su şebekesi bulundu #4

    "Su şebekesini bulduk"

    Erdal, su şebekesinin yaklaşık 2 kilometrelik kısmını tespit ettiklerini dile getirerek, "Ortalama bir metre yüksekliğinde 60 santimetre genişliğinde tünel şeklinde su şebekesi ortaya çıkmıştır" dedi.

     

     


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