Hatay'daki Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Hatay'ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Anadolu’nun dört bir yanından çıkan 44 farklı renk tonundaki toplam 40 ton ağırlığında doğal taşlar kullanılarak uygulanan mozaiğin, Hatay’ın eşsiz coğrafyasıyla temellenen zengin kültürel varlığını, ortak bir varoluşa vurgu yapan tarihsel derinliğe sahip bir hikaye bütünlüğünde, özgün biçimde anlattığı belirtildi.

Tescillendi

DHA'da yer alan habere göre; eser, 22 Temmuz'da tarihinde Guinness World Records Genel Merkezi'nden görevlendirilen hakemler ve uzmanlarca yerinde ölçülerek Hatay’ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümünde 'dünyanın doğal taşlarla yapılmış en geniş taban mozaiği' olarak tescillendi.