Hayatı boyunca 100'ün üzerinde oyunda oynayan bir usta isim: Yıldız Kenter

Kariyeri boyunca 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan, 100'den fazla oyun sahneye koyan sanatçı, Türk sinema ve tiyatrosuna çok sayıda usta ismi kazandırdı.

Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, birçok başarılı öğrenci yetiştiren usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Hanım, Beyaz Melek, Kızım Ayşe ve Pembe Kadın'n da aralarında olduğu çok sayıda film ve Ben Anadolu, Anna Karenina, Gece Mevsimi adlı eserlerle yüzden fazla tiyatro oyununda rol alan sanatçı, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğu olarak 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik'ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüdü.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Kenter, verdiği bir röportajda, konservatuvara babasının desteğiyle girdiğini söyledi.

"Usta hocalarla çalışma fırsatım oldu"

AA'da yer alan habere göre; Kenter; "Annem sayesinde birçok şeyi yapabilme fırsatı bulabildik, çok iyi bir kadındı. Babam da öyleydi, çok şeyi teşvik etti. Hatta babam beni gizlice konservatuvara götürüp kaydımı yaptırdı. Çünkü ailemde, o yaşlarda tutucu görünen bir ağabeyim vardı. Sevgili ağabeyim, 'Gitmeyeceksin oraya.' diye tutturdu. Sonra tabii çok destek verdi, yardımcı oldu, yolumu açtı. Hayatımın en mutlu günleri o konservatuvarda geçti. Dünyanın en rafine hocaları ile çalışma fırsatı buldum orada." ifadelerini kullanmıştı.

Kent Oyuncular Topluluğu

Usta sanatçı, eğitiminin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na girerek, 1956-1959 arasında görev yaptı. ABD ve İngiltere'de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yapan sanatçı, Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Yıldız Kenter, 1959'da kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Kent Oyuncuları, 2014'e kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturdu.





"Tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu çok seviyorum"



Yaşamı boyunca tiyatroya sevgisi hiç bitmeyen sanatçı, yaptığı bir açıklamada; "Sanat zaten bir yaşam gücüdür bence. Onun için herhalde sevgili Atatürk'ümüz, 'Sanatsız bir ülkenin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' der. Ben de ona bütün yüreğimle katılıyorum. Yaşama yaşam katan, yaşamı katlayan, uzatan, renklendiren ve zenginleştiren inanılmaz bir güç." dedi.

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığı da yapan sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.

Devlet sanatçısı unvanlı oyuncu

Usta sanatçı, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Ionesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen ve Muzaffer İzgü'nün oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981'de devlet sanatçısı unvanı aldı.

Pek çok ödül kazandı

Yıldız Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. Sanatçı, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000'de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Yıldız Kenter öldü

Kariyeri boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eserlerdeki başarısıyla dikkati çekti. Arkasında yüzlerce öğrenci ve unutulmaz oyunculuk sergilediği eserler bırakan sanatçı, 17 Kasım 2019'da 91 yaşında hayata veda etti. Kenter'in cenazesi Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.