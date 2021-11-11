Her kalpte bir köşesi var: Kemal Sunal'ın canlandırdığı 20 efsanevi karakter

Her kalpte bir köşesi var: Kemal Sunal'ın canlandırdığı 20 efsanevi karakter

Hiç konuşmadan bile güldüren, filmlerini ilk günkü tazeliğinde izleten Kemal Sunal, replikleri ve oyunculuğuyla anılmaya devam ediyor. Biz de Kemal Sunal'ın canlandırdığı 20 karakteri derledik.

Türkiye'nin yetiştirdiği komedi değerlerinden şüphesiz ilk akla gelen, tek bir mimiği ile güldüren, sevgisi kalbinden yüzüne taşmış bir insan geçti bu dünyadan.

Her daim güldü, güldürdü. Aynı zamanda düşündürdü de. Bahsettiğimiz isim Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal’dan başkası değil.

Her filminde ağlanacak halimize nasıl güleceğimizi, nasıl bir koca, nasıl bir baba, nasıl bir ev erkeği olacağımızı öğrendik ondan. İşte bu yüzden evimizden biriymişcesine soframıza, muhabbetimize, 5 çayımıza konuk ettik, o hiç bilmeden...

"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem." ifadelerini kullanan usta oyuncu, 77'nci yaş gününde de unutulmadı.

Bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında yaşamını yitiren, vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Kemal Sunal, replikleri ve oyunculuğuyla anılmaya devam ediyor.

Biz de sizler için Kemal Sunal'ın canlandırdığı 20 fsanevi karakteri derledik.

YILDIZININ PARLADIĞI ROL: TATLI DİLLİM

Tatlı Dillim, Kemal Sunal'ın ilk filmiydi. Bu filmde, onu basketbolcu olarak izledik.

KARDEŞLERİN EN SAF KALPLİSİ: KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE

Kemal Sunal, Köyden İndim Şehire filminde Saffet karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Saf kalbi gülümsemesine yansırken karısına ''Emineeee'' diye seslenişi hala kulaklarımızda çınlıyor.

VALLAHİ AMCA OLUYORSUN: OH OLSUN

Kemal Sunal, Oh Olsun filminde fabrikatör Fehmi Haznedar'ın oğullarından birine hayat veriyor.

Filmde Sunal'ın canlandırdığı Fazıl karakterinin unutulmaz repliği ise amca olduğunu öğrendiğindeki tepkisi.

HER MAHALLEYE BÖYLE BEKÇİ: BEKÇİLER KRALI

Yeni görev yerinde mahallelinin hakkını korumak için çabalayan Bekçi Şaban, esnafların sahtekarlıklarıyla mücadele ediyor.

Fasulye çuvalının içerisinden çıktığı sahne, hiç şüphesiz izleyen herkesin aklında yer etmiştir diye düşünüyoruz.

AVANAK APDİ

Afiş asarak geçimini sağlayan Apdi, tıpkı mafya babası Barut Osman gibi şarkıcı Nevin Şenses'e aşıktır.

Gazinoda herkes, Apdi'yi kabadayı Urfalı Abdi sanar. Barut Osman ise polis tarafından vukuatlı kabul edildiğinden Apdi, Barut Osman'a ne istese yaptırır.

GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜREN: KİBAR FEYZO

Feyzo, şehir yaşamını gördükten sonra köydekilere gerçekleri göstermek istiyor. Feyzo'nun unutulmaz repliği ise, ''Böylem puşt gibin, i**e gibin bir şey.''

Kemal Sunal, komedi unsurlarıyla sürükleyici ancak alt metninde bolca mesaj barındıran Kibar Feyzo'da güldürürken düşündürüyor.

BABA GİBİ BABA: GARİP

Babalığın kan bağıyla değil içten gelerek yapıldığını da Kemal gösterdi bize.

Fatoş'un ''Beni babamdan ayırmayın hakim amca'' dediği sahne gözümüzde canlanırken Kemal Sunal'ın samimi oyunculuğunu ayakta alkışlamayı unutmuyoruz.

BİR ŞARKIYLA DEĞİŞEN HAYAT: ÇÖPÇÜLER KRALI

Kemal Sunal, Çöpçüler Kralı filminde mahallenin çöpçülüğünü yapan saf bir delikanlıya hayat verdi.

Apdi'nin Hacer'e olan aşkı da tıpkı gülüşü gibi hafızalara kazındı. Bir gazinoda şarkı söylemesi ise Apdi'nin dönüm noktası oldu.

TOSUN PAŞA BENİM: TOSUN PAŞA

Tellioğulları ve Seferoğulları didişip dursun, evin uşağı evin kızına aşık olsun. Evin uşağı Şaban olur bize sahte Tosun Paşa!

EMİNE KENDİ ELLERİYLE EŞKIYA YARATTI: SALAKO

Salako'nun Emine'ye olan aşkı, aklının önüne geçer. Emine de durumdan istifade edip Salako'dan yararlanmaya çalışır.

Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve Emine bir eşkıyanın doğmasına neden olur. Tüm bunlar da Kemal Sunal'ın Salako karakterini hafızaların köşesine kazır.

PATAVATSIZ AMA BİR O KADAR SAF: ŞABAN OĞLU ŞABAN

Şaban Oğlu Şaban'da asker olarak izleyici karşısına çıkan Kemal Sunal, komutanının evinde kaybolan elması bulmak için görevlendiriliyor.

Tabii ki bu görev Şaban'a verildiği için farklı bir boyuta evriliyor.

ROLLER DEĞİŞİNCE DÜZEN DE DEĞİŞTİ: ŞENDUL ŞABAN

Karısı çalışsın, Şaban ise evdeki işleri yapsın...

Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan Şaban, patronundan zam ister ve bunun akabinde işinden olur.

Karısıyla bir anlaşma yapıp rolleri değiştirirler ancak bu değişim ailenin düzenini tamamen bozar. Şaban, zaman zaman hüzünlü bazen de gülünç halleriyle dikkati çeker.

SANIRSIN ORMAN KAÇKINI: HANZO

Hanzo, yıllar önce annesiyle birlikte ayılar tarafından kaçırılır ve annesi öldükten sonra ayılar tarafından yetiştirilir.

İnsan mı yoksa hayvan mı olduğu araştırılırken sıkı bir eğitimle insani davranışları öğrenen Hanzo, eğitmeni Hülya'ya aşık oluverir.

Bu sırada Hanzo'yu televizyonda gören Şükriye, onu kaybolan kocası zannedip Hanzo’nun peşine düşer.

TÜM KIZLAR ONA HASTA: DOKTOR CİVANIM

Kemal Sunal, Doktor Civanım filiminde şehirde hademelik yapan bir delikanlıya hayat verir.

Köyüne dönen Kemal, doktormuş gibi davranarak tüm köylü kızların ilgisini üzerine çeker.

BİR KADINDAN FARKSIZ: ŞABANİYE

Şabaniye filminde kan davası nedeniyle bir kadın kılığına giren Kemal Sunal, bu rolün üstünden başarıyla kalkıyor.

SEVDİĞİ KADIN İÇİN KATİL OLDU: DAVARO

Davaro, iki aile arasında yıllardır süregelen kan davasını konu ediniyor.

Kemal Sunal, filmde Almanya'ya çalışmaya giden Memo karakterini canlandırıyor ve hafızalara kazınıyor.

PES DEDİRTEN CİNSTEN: SAKAR ŞAKİR

Kemal Sunal, Sakar Şakir filminde oldukça sakar biri olan Şakir'i canlandırıyor.

Amcasından kalan mirası akrabalarına kaptırmamak için türlü oyunlar yapan Şakir, tüm bunlardan saflığı ile kurtuluyor.

YANLIŞ ANLAŞILMALARIN KAHRAMANI: SÜT KARDEŞLER

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ''Gulyabani'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan Süt Kardeşler filminde Kemal Sunal, bahariye eri olan Şaban'a hayat verir.

Süt annesi Melek'ten bir mektup aldıktan sonra arkadaşı Ramazan ile birlikte konağa gider. Yanlış anlaşılmalar yalanları doğururken Gulyabani olayı da ortamı daha çok karıştırır.

ALTIN PORTAKALI KAZANDIRAN ROL: KAPICILAR KRALI

Kemal Sunal, Kapıcılar Kralı'nda bir apartmanın kurnaz ve iş bilen kapıcısı Seyyit'i canlandırdı.

Sunal, bu rolüyle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

EFSANEYİ UNUTMAYALIM: HABABAM SINIFI

Hababam Sınıfı serisinin en çok güldüren ismi de hiç şüphesiz Kemal Sunal'dı. Anlatmaya gerek yok, her yaşta insanın İnek Şaban'ı tanıdığına ziyadesiye eminiz.