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- Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon'dan yeni kareler geldi
Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon'dan yeni kareler geldi
Game of Thrones'un dizisi olan House of the Dragon setinden yeni kareler paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2021 - 14:07
- Güncelleme : 06.05.2021 - 14:45
Geçtiğimiz yıl duyurulan House of the Dragon için çekimler başladı.
Duyurulduğu andan itibaren Game of Thrones hayranları tarafından merakla beklenen diziye dair fotoğraflar, resmi Twitter hesabı üzerinden beğeniye sunuldu.
2022 YILINDA YAYINLANACAK
Game of Thrones’tan 300 yıl öncesi olan Targaryen Hanedanı’nı anlatacak House of the Dragon, 2022 yılında seyircisiyle buluşacak.
Targaryen iç savaşının hikayesini anlatacak olan dizinin kadrosu da büyük oranda belirlendi.
İşte o isimler;
Eva Best
Sonoya Mizuno
Steve Toussaint
Rhys Ifans
Paddy Considine
Olivia Cooke
Emma D'Arcy