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    Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon'dan yeni kareler geldi

    Game of Thrones'un dizisi olan House of the Dragon setinden yeni kareler paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 14:45
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    Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon'dan yeni kareler geldi

    Geçtiğimiz yıl duyurulan House of the Dragon için çekimler başladı.

    Duyurulduğu andan itibaren Game of Thrones hayranları tarafından merakla beklenen diziye dair fotoğraflar, resmi Twitter hesabı üzerinden beğeniye sunuldu.

    2022 YILINDA YAYINLANACAK

    Game of Thrones’tan 300 yıl öncesi olan Targaryen Hanedanı’nı anlatacak  House of the Dragon, 2022 yılında seyircisiyle buluşacak.

    Targaryen iç savaşının hikayesini anlatacak olan dizinin kadrosu da büyük oranda belirlendi.

    İşte o isimler;

    Eva Best

    Sonoya Mizuno

    Steve Toussaint

    Rhys Ifans

    Paddy Considine

    Olivia Cooke

    Emma D'Arcy

    Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon dan yeni kareler geldi #1

    Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon dan yeni kareler geldi #2

    Heyecanlı bekleyiş: House of the Dragon dan yeni kareler geldi #3

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