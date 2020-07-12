Hintli aktör Amitabh Bachchan da koronavirüse yakalandı

Hint sinemasının dünyaca ünlü ismi Amitabh Bachchan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Amitabh Bachchan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

"BANA YAKIN OLAN HERKES TEST YAPTIRSIN"

Bachchan, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastaneye kaldırıldım. Hastane yönetimi konu ile ilgili bilgilendirildi. Aileme ve çalışanlarıma koronavirüs testi yapıldı ve sonuçlar bekleniyor. Son 10 gün içinde bana yakın olan ve temasta bulunan herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

Bachchan, Hint sinemasının yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor. Ünlü aktör 50 yıllık kariyeri boyunca 180 filmde rol aldı.