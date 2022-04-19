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- Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor
Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor
- 19.04.2022 - 12:07
- Güncelleme : 19.04.2022 - 12:28
Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i Ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.
"Ziyarete açıyoruz"
AA'da yer alan habere göre; vaka sayılarının düşmesiyle Ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, "2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik. İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik." diye konuştu.