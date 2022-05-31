Hitit dönemine ait yeni binalar gün yüzüne çıkarılacak

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde devam eden kazılarda, Hitit dönemine ait yeni binaların çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, 20 kişilik ekiple kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yeni bir şehir

Kazı hakkında bilgiler veren Matsumura, şöyle konuştu: "Bu yıl, Hitit dönemine ait sıralı 2 odanın çıkarılmasını amaçlıyoruz. Bunları tam olarak inceleyeceğiz. Bunun altında da daha büyük taşlarla yapılmış binalar görünüyor. O seviyeye kadar inmeye çalışacağız. Burasının milattan önce 2000 yılında çok önemli bir şehir olduğunu 'aşağı şehir' olmasından anlıyoruz. Burası hangi şehirdi, tarihi ve Hitit tarihi için hangi rolü oynamış onları anlamak için çalışıyoruz. Arkeolojide ne çıkacağı belli olmaz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda Hitit kraliyet ailesiyle yoğun ilişkisi olan bir şehir, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı."